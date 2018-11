Acht personen gevat met drugs bij controle in omgeving Kompass Klub Jeffrey Dujardin

28 november 2018

15u51 3 Gent De Gentse politie heeft afgelopen weekend drugscontroles uitgevoerd in de omgeving van de Kompass Klub en in het Sint-Pietersstation. Negen personen werden gevat, waaronder een 20-jarige man uit Namen die 40 gevouwen papiertjes met ketamine erin bij zich had.

In de omgeving van de Ottergemsesteenweg Zuid en op de parking van de Kompass Klub heeft de lokale Gentse politie in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 november 2018 drugcontroles uitgevoerd. Hierbij werd een drughond ingezet.

Acht personen die in het bezit waren van verdovende middelen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) aangeboden. Er werd in totaal 2.200 euro geïnd. De inbeslaggenomen drugs waren cocaïne, XTC, speed en marihuana. Er werd ook een busje pepperspray in beslag genomen.

Bij een drugcontrole aan het Sint-Pietersstation zaterdagavond, waar eveneens een drughond werd ingezet, werd een man opgepakt die in het bezit was van een 40-tal paxons gevouwen papiertjes met ketamine erin. De verdachte, een 20-jarige man uit Namen, werd zondag op verdenking van drughandel, op vordering van het parket OVL, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strenge voorwaarden.