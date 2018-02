Acht maanden extra voor manke dief 27 februari 2018

Acht maanden erbij in de gevangenis. Dat kreeg een 27-jarige Gentse dief te horen in de correctionele rechtbank. Zeven jaar geleden al werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld. Hij heeft een lange voorgeschiedenis in het drugs- en geweldmilieu, en zette dat onlangs nog in de verf in de Veldstraat. Hij ging shoppen, maar "vergat" te betalen. Niet geloofwaardig aangezien hij een kniptang en mesje bij had om de beveiliging uit te snijden. "Het wordt dringend tijd om na te denken over de rest van uw leven, meneer", zei de rechter. Er lopen nog drie dossiers tegen de man, die al een tijdje op krukken loopt na een motorongeval. "Maar dat hield u nooit tegen om te stelen", zei de procureur daar enkele weken geleden over. (OSG)