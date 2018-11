Acht maanden cel voor aanval op OCMW-medewerkers Wouter Spillebeen

26 november 2018

15u40 0 Gent Een Gentenaar die OCMW-medewerkers te lijf ging met een ijzeren staaf is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro. De slachtoffers hielpen hem verhuizen naar een sociale woning.

In december vorig jaar verhuisde de man naar een geschikte sociale woning toen een discussie ontstond over wat wel en niet verhuisd kon worden. De Gentenaar liep naar binnen en kwam weer buiten met de ijzeren staaf, waarmee hij twee OCMW-medewerkers op de nek en de bovenarm raakte.

De rechter was in het vonnis niet mals voor de man. “De medewerkers werden geconfronteerd met blinde agressie”, klonk het vonnis. “De verhoren bij de politie zijn ook een uiting van de zwaar agressieve ingesteldheid van de beklaagde.” De man liep al meerdere veroordelingen op en voerde een werkstraf niet naar behoren uit. “Daarom is een uitstel niet meer mogelijk”, aldus de rechter, die een celstraf van acht maanden en een boete van 800 euro oplegde.