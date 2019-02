Acht jaar cel voor pyromaan die onder andere scoutslokaal in brand stak Wouter Spillebeen

18 februari 2019

11u04 0 Gent De pyromaan die een hele reeks brandstichtingen pleegde in Gent en onder andere het scoutslokaal op de Ottergemsesteenweg in brand stak, moet voor acht jaar de cel in. De vijftiger had al achttien eerdere veroordelingen op zijn strafblad staan.

In de rechtbank leek vijftiger Serge L. aan geheugenverlies te lijden. Van de containerbranden bij badkamergroothandel Desco of de brandende bakken leeggoed aan de supermarkt Smatch herinnerde hij zich plots niets meer. Ook hoe hij in de nacht van 23 op 24 juli het scoutslokaal van SIK op de Ottergemsesteenweg vernielde, kon hij niet uitleggen. Dat een wagen aan het tankstation Q8 op de Corneel Heymanslaan om 5 uur ’s morgens in brand vloog, waardoor tientallen studenten van het studentenhuis Upkot in paniek naar buiten holden, wist hij ook niet meer.

Toch is L. volgens de rechter de stichter van al die branden, die begonnen in de buurt van zijn woning net toen hij uit de gevangenis kwam. Op camerabeelden is te zien dat L. telkens thuiskwam kort na de brandstichtingen. Hij werd ook herkend op zijn blauwe damesfiets. De advocaat van L. zag de bui al hangen. “Hier kon ook iemand dood geweest zijn en dan stonden we in de assisenzaal”, stelde hij bij de behandeling van de zaak.

Schadevergoedingen

Het parket vroeg aan de rechter om een celstraf van vijf jaar op te leggen, maar het lange strafblad en de slechte houding van de beklaagde speelden niet in zijn voordeel. De rechter besloot uiteindelijk om acht jaar cel op te leggen. Zijn slachtoffers moeten een schadevergoeding krijgen.

Scoutsgroep SIK op de Ottergemsesteenweg is in elk geval niet overtuigd dat die schadevergoeding er zal komen. “Hij zit in een schuldbemiddelingstraject en ik denk niet dat wij de eerste prioriteit zijn om een vergoeding te krijgen”, vertelde groepsleider Phaedra Pennoit eerder in deze krant. “Ik denk dus niet dat we daarop moeten rekenen.” De scoutsgroep zette dan maar zelf een aantal inzamelacties en een benefietoptreden op poten.