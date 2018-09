Acht Annemiekes en Rozemiekes 04 september 2018

02u34 0

Basisschool De Oogappel op de hoek van de Bisdomkaai en de Nederpolder leek gisteren wel een sprookjeswereld. Alle leerlingen hadden opdracht gekregen om zich te verkleden in een figuur uit een boek en dat zorgde voor dolkomische taferelen. Eén klas verkleedde zich volledig in figuren uit Jommeke. Het resultaat: minstens vier Jommekes, acht Annemiekes en Rozemiekes en nog een handvol Filliberkes. Anderen kozen dan weer voor prinsessen, roodkapjes, ridders en dino's. Vanaf vandaag worden ze weer op school verwacht, maar dan wel in gewone kleren.





(EDG)