Acht agenten om weerspannige vrouw te bedwingen Wouter Spillebeen

19 december 2018

13u54 0 Gent Een vrouw stond woensdagochtend terecht omdat ze zich bij een tussenkomst door de Gentse politie altijd maar weerspannig bleef gedragen. Uiteindelijk moesten acht flikken tussenkomen om haar te bedwingen.

De vrouw bleef zich weerspannig gedragen terwijl steeds meer politieagenten hun collega’s kwamen helpen. “Mevrouw bleef maar doorgaan”, pleitte de procureur. De vrouw moest voor de rechter verschijnen, maar kwam niet opdagen waardoor er niet veel details bekend zijn over de zaak. “Was ze hier geweest, dan had ik een celstraf met uitstel gevorderd. Nu vraag ik drie maanden effectief”, aldus de procureur, die liever had gehad dat de vrouw haar zaak kwam verdedigen. Op 16 januari spreekt de rechter een straf uit.