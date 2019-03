Abdulbaki beleeft onvergetelijke dag als brandweerman met Make a Wish Jeffrey Dujardin

27 maart 2019

17u16 0 Gent De 15-jarige Abdulbaki, een Gentse jongen die levensbedreigend ziek is, mocht woensdag zijn droom waarmaken. Hij mocht een dagje brandweerman zijn. Dat gebeurde in samenwerking met Make a Wish, de organisatie die de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult.

Een splinternieuwe BMW pikte Abdulbaki en zijn drie broers op aan zijn school. Na een lekkere pizza werd hij naar de brandweerkazerne gereden. Waar hem enkele verrassingen te wachten stonden, “Onze ploeg heeft hem met een erehaag opgewacht”, zegt brandweerman Guy Janssens. “Hij kreeg een interventiejas en helm die hij de hele namiddag mocht dragen. Tijdens de rondleiding was hij vooral gefascineerd door alle verschillende voertuigen en de sirenes. Hij ging ook 30 meter de hoogte in, met de ladderwagen.”

Maar daar stopte het niet voor Abdulbaki. Er stond hem nog een grote taak te wachten. “Plots was het voor echt: het alarm ging af, want er moest een palletbrand – in scène gezet – worden geblust. Niet alleen hij, maar ook wij hadden een fijne namiddag. Een kind gelukkig maken, daar kan je toch moeilijk nee op zeggen?”

Op het einde van de dag namen de brandweermannen afscheid met een gepersonaliseerde brandweer T-shirt en een helm. Eén van onze brandweermannen, tevens een fervent gamer, mocht hem ook, in opdracht van Make a Wish, een gameconsole overhandigen. Alsof dat nog niet genoeg was: bij aankomst thuis stond er een echte gameroom op Abdulbaki te wachten.