Abdoul-De Kerpel op Boksgala 29 augustus 2018

Het Gents Boksgala van 5 oktober heeft er een leuke kamp bijgekregen. Naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Freddy De Kerpel zal deze Gentse bokslegende het opnemen tegen Ismail Abdoul. "Wij willen onze Gentse boksers uit het verleden niet vergeten", luidt het bij de organisatie. "Freddy de Kerpel is dit jaar 70 jaar geworden en wij waren zeer verheugd toen hij ons voorstel om voor hem een eerbetoon te organiseren direct aanvaardde. Aangezien Freddy vooral herinnerd wil worden als bokser, ontstond bij ons het idee om hem nog één keer de ring in te sturen. Er kwam als mogelijke tegenstander maar één bokser in aanmerking namelijk Ismail Abdoul. Na een beetje aanmoediging zijn we er in geslaagd om hem uit zijn 'bokspensioen' te halen en hem terug de trainingszaal in te sturen. Wie zou de beste geweest zijn indien ze in dezelfde periode zouden gebokst hebben? We zullen het nooit te weten komen, maar op 5 oktober kijken ze elkaar recht in de ogen en hun ego's zijn zo groot dat ze zeker voor elkaar niet zullen onderdoen."





(LR)