AB Inbev riskeert boete voor stoepreclame 03 augustus 2018

Brouwerij AB Inbev voert in Gent een reclamecampagne voor calorie-arm bier. Die is bij de stad in het verkeerde keelgat geschoten. De brouwerij liet immers reclameboodschappen spuiten op trottoirs en fietspaden.





Reclame maken op het openbaar domein is verboden in Gent, en dus riskeert AB Inbev nu een GAS-boete. Het bedrijf liet de graffiticampagne alvast stilleggen, en benadrukt dat er gewerkt werd met afwasbare verf, die verdwijnt bij een stevige bui. Maar aangezien er de komende weken geen regen voorspeld wordt, overweegt de stad de reclame eigenhandig te verwijderen, en riskeert de brouwerij dus ook nog die factuur gepresenteerd te krijgen. (VDS)