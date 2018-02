Aanvragen voor geslachtverandering stijgen spectaculair 09 februari 2018

02u51 1 Gent In Gent hebben in januari van dit jaar 12 mensen een aanvraag ingediend om van geslacht te veranderen, dat is meer dan in 2015, 2016 en 2017 samen.

Daarmee staat Gent op de tweede plaats na Antwerpen, waar 28 mensen al een aanvraag indienden. Reden voor de spectaculaire stijging is de nieuwe wet die op 3 januari van dit jaar in voege trad. Daarmee werd het mogelijk om zonder attesten van dokters of psychiaters het geslacht op je identiteitskaart te laten aanpassen. Opvallend is wel dat in Gent meer vrouwen mannen wil worden (8) dan omgekeerd (4). De jongste was 17 jaar, de oudste 58 jaar. Transgender Linde Declerck uit Gent verklaarde op deredactie.be dat ze een van de eersten was die van de nieuwe wetgeving gebruik maakte. Na haar verklaring op het stadhuis moet ze nu drie maanden wachten om haar statement te bevestigen. Daarna begint de procedure om nieuwe identiteitskaart te krijgen. (TVPG)





