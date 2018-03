Aantal meldingen van discriminatie in de lift 22 maart 2018

02u40 0 Gent In het kader van de internationale dag tegen racisme werd gisteren actie gevoerd onder de stadshal. "We wilden graag een kort en krachtig statement maken tegen racisme, uitsluiting en discriminatie", aldus Thomas Weyts, woordvoerder van de actievoerders van Solidair in Gent.

"We willen ook graag zoveel mogelijk mensen oproepen om zaterdag deel te nemen aan de nationale demonstratie tegen racisme in Brussel. Zelf protesteren we onder meer tegen het uitwijzingsbeleid van de huidige regering en de ondermaatse aanpak van de discriminatie op de huurmarkt", zegt Weyts.





Meer slachtoffers

In de marge van de internationale dag tegen racisme raakte gisteren ook bekend dat nog nooit zoveel slachtoffers van racisme, discriminatie en homofobie naar de politie stapten als in 2017. De politie noteerde vorig jaar 36 meldingen, waarvan 13 voor homohaat en 23 voor racisme en xenofobie tegenover een gemeenschap of persoon. Een jaar eerder waren dat 31 meldingen, waarvan acht voor homofobie. In 2015 telde de politie 21 meldingen waarvan vijf voor homofobie. "Het is moeilijk om te zeggen of er meer gediscrimineerd wordt in Gent", stelt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Wel nemen er steeds meer mensen met ons contact op via ons meldpunt homo - en transfobie. Lang niet alle feiten worden aangegeven, maar we raden het wel aan om dat te doen. Het heeft altijd zin, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen", aldus Langeraert.





