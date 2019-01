Aantal kinderopvangplaatsen groeit, maar vier Gentse wijken blijven onder minimumnorm: “Investeringen blijven nodig” Yannick De Spiegeleir

16 januari 2019

20u47 0 Gent De kinderopvangcapaciteit in Gent is vorig jaar licht gestegen naar een totaal van 4.621 plaatsen. Dat blijkt uit een rapport van de stad Gent. Toch blijft er werk aan de winkel met vier wijken die de minimumnorm van 33 plaatsen per 100 kinderen niet halen. “Waar mogelijk opent de stad zelf nieuwe kinderdagverblijven”, zegt schepen Elke Decruynaere (Groen).

Eerst het goede nieuws. Ondanks het afhaken van een aandeel onthaalmoeders en zelfstandige kinderdagverblijven blijft het aanbod in Gent op peil. Vorig jaar steeg deze zelf lichtjes met 27 plaatsen naar een totaal van 4.621.

De laatste twee jaren werden er ook iets minder Gentenaars geboren, maar volgens de studiedienst van de Vlaamse regering zal het aantal kinderen de komende jaren opnieuw toenemen. “Ook de druk op onze kinderopvang zal dus opnieuw verhogen”, weet bevoegd schepen Elke Decruynaere (Groen).

De stad staat zelf in voor ongeveer een kwart van het aanbod (27 procent) in de stad. De rest wordt ingevuld door private groepsopvang (52%) en onthaalouders (21%).

Capaciteitstekort op wijkniveau

Globaal haalt Gent de dekkingsnorm van 51%, maar in een aantal wijken is de capaciteit onvoldoende. Met name Dampoort (25%), Ledeberg (21%), Macharius – Heirnis (23%) en Oud Gentbrugge (18%) halen de internationale Barcelona-norm van 33 plaatsen voor 100 kinderen niet. Daar moet de dekkingsgraad dus omhoog. “Door de grote diversiteit tussen de deelgebieden, zijn er gerichte investeringen nodig in een aantal gebieden om in iedere wijk of deelgemeente voldoende opvangplaatsen zou hebben. Waar mogelijk opent de stad zelf nieuwe kinderdagverblijven en worden ook zelfstandige uitbaters gesubsidieerd. We zitten ook met de sector rond tafel om Zo opent er in september een nieuw kinderdagverblijf in de Dampoort en was er recent de heropening van kinderopvang ‘De Bron’ in de Brugse Poort”, licht schepen Decruynaere (Groen) toe na vragen van raadsleden Sven Taeldeman (sp.a) en Mieke Bouve (Open Vld) over het rapport op de gemeenteraadscommissie onderwijs.

Gent heeft ook meer opvangplaatsen nodig waar ouders volgens inkomen betalen, zodat betaalbaarheid de deelname aan kinderopvang en aan opleiding en werk voor gezinnen niet in de weg staat. “Naast voldoende kwalitatief aanbod is ook betaalbaarheid een belangrijke factor. Kinderdagverblijven die niet gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid zien zich vaak genoodzaakt om dit door te rekenen aan de ouders. Dit kan gaan om bedragen tot 35 euro per dag. Dat is voor een aantal ouders onbetaalbaar. Samen met de sector vragen we de Vlaamse overheid om werk te maken van meerjarenplanningen voor subsidies zoals in het onderwijs om extra capaciteit de komende jaren mogelijk te maken”, aldus Decruynaere.