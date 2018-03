Aantal gokkantoren, nacht- en belwinkels daalt 06 maart 2018

02u52 0

Nachtwinkels, belwinkels en gokkantoren veroorzaken dikwijls overlast in buurten, en dus heeft de stad Gent die aan banden gelegd. Er kwam een reglement, waarbij binnen een bepaalde perimeter geen extra vestigingen meer kunnen komen. Nacht- en belwinkels moeten bovendien een vestigingsvergunning krijgen van de stad. Daarnaast worden ze ook continu streng gecontroleerd.





En dat werkt, zo blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Ömer Faruk Demircioglu (N-VA) opvroeg. Het aantal nachtwinkels daalde van 102 in 2013 naar 89 in januari 2018. Het aantal belwinkels halveerde zelfs in die periode, van 22 naar 11. Het aantal gokkantoren steeg wel licht, van 10 naar 16. Gokkantoren vallen onder de federale wetgeving, en moeten een perimeter van 500 meter respecteren. Voor nacht- en belwinkels, die onder een stedelijk reglement vallen, is dat 1 kilometer.





"Wel valt op dat er nog steeds vier probleemstraten zijn in Gent", stelt Demircioglu. "In de Wondelgemstraat, op de Bevrijdingslaan, Dendermondsesteenweg en Zwijnaardsesteenweg is er nog steeds een hoge concentratie. Die vier straten tellen elk zes stuks." Toch is zelfs daar het aantal al gezakt. In 2013 telden de straten respectievelijk 7, 9, 7 en 11 zaken.





(VDS)