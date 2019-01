Aanrijding tussen vrachtwagens: even vrees voor giftige dampen Wouter Spillebeen

10 januari 2019

16u43 7 Gent Door een aanrijding tussen twee vrachtwagens was de Industrieweg in Wondelgem in de richting van Zelzate donderdagnamiddag een tijd lang afgesloten. Er werd eerst gedacht dat er giftige dampen vrijkwamen, maar dat bleek niet te kloppen.

De aanrijding tussen de twee vrachtwagens gebeurde rond 15.15 uur op een paar meter voor de verkeerslichten ter hoogte van de Evergemsesteenweg. Door de klap geraakte een van de chauffeurs lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.

De politie en de brandweer kwamen ter plaatse om de omgeving te beveiligen. Onder andere omdat er eerst werd gedacht dat er giftige dampen vrijkwamen, werd de Industriebaan een tijd lang volledig afgesloten in de richting van Zelzate. Iets later werd de linkerrijstrook vrijgegeven. Intussen kan alle verkeer er passeren, al is er op het drukke kruispunt sprake van heel wat verkeershinder.