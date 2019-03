Aanrijding tussen trein en personenwagen: geen gewonden Jeroen Desmecht & Sabine Van Damme

19 maart 2019

17u11 0 Gent Het is deze namiddag tot een aanrijding gekomen tussen een trein en een personenwagen aan de overweg op de Afrikalaan, ter hoogte van de Decathlon. Bij het incident vielen geen gewonden.

De feiten vonden rond 14.30 uur plaats aan de overweg op de Afrikalaan, ter hoogte van het kruispunt met de Aziëstraat en de Amerikalaan. Door het ongeval moet het treinverkeer daar momenteel over één spoor. Het incident zorgde bovendien voor heel wat verkeershinder. De trein in kwestie was op weg van Eeklo naar Ronse, toen het tot een aanrijding kwam met een personenwagen die zich - om voorlopig onduidelijke redenen - op het spoor bevond. Bij het incident raakte niemand gewond. De aanwezige passagiers werden geëvacueerd en weggebracht met een bus.

