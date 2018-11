Aanrijding tussen drie wagens vlak bij Flanders Expo: geen gewonden Jeroen Desmecht

22 november 2018

15u24 0 Gent Donderdagnamiddag kwam het tot een aanrijding tussen drie wagens op de B402, niet ver van Flanders Expo waar de Horeca Expo plaatsvindt. Niemand raakte gewond. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen.

Het ongeval gebeurde rond 14.15 uur op de Adolphe Pégoudlaan. Er waren drie personenwagens bij betrokken. De inzittenden zijn allemaal ongedeerd. Donderdag 22 november is de laatste dag van de Horeca Expo, die jaarlijkse heel wat bezoekers naar Flanders Expo lokt. De politie kwam daarom ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Al met al was er weinig verkeershinder.