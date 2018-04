Aanrijder geeft vals telefoonnummer 03 april 2018

In de Steenhuisdreef in Drongen, ter hoogte van de Delhaize, is zaterdag een geparkeerde wagen aangereden door een chauffeur die ervandoor ging. De aanrijder liet wel een briefje achter met een telefoonnummer, maar dat bleek vals. Op Facebook verscheen een oproep naar getuigen. Uit de reacties van passanten blijkt dat de aanrijding al voor de middag gebeurde. Wie iets gezien heeft, kan contact opnemen met de politie. (WSG)