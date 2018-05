Aanrijdende bromfietser laat fietser (17) gewond achter 19 mei 2018

Een 17-jarige jongen uit Gent is donderdag het slachtoffer geworden van een ongeval met vluchtmisdrijf langs de Brugsevaart in Mariakerke. De jongen was met zijn fiets rond 15.55 uur op weg naar huis, maar werd er aangereden door een bromfietser. Het slachtoffer maakte een harde smak en kwam op de rijbaan terecht. "Hij kon nog snel reageren en op het verhoogde fietspad springen", zegt zijn mama op Facebook. "Ik mag er niet aan denken dat hij het bewustzijn zou verloren zijn en er net dan een auto kwam aangereden." De jongeman hield aan zijn val wat kneuzingen en schaafwonden over. Een ooggetuige kon de nummerplaat van de vluchtende bromfietser noteren en speelde de gegevens door aan de politie. De mama van het slachtoffer doet nu een oproep naar de helpende ooggetuige. "We zouden namelijk de vriendelijke vrouw willen bedanken", klinkt het in de Facebookgroep 'Wondelgem Leeft'.





(JEW)