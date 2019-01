Aanpalende straten De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

04 januari 2019

18u30 0

Het jaar was nog niet goed ingezet of daar kwamen ze al, met de waanzin in de ogen, in groten getale, met slechts één doel voor ogen: winkels leeggraaien en de stad in chaos achterlaten. “De dag dat mensen monsters worden”, getuigden de nog natrillende verkoopsters in de krant. “Mij krijg je er met geen stokken naartoe”, zullen heel wat mensen net als ik gedacht hebben bij het zien van de horrorbeelden op tv. De solden, je houdt ervan of je haat ze. Of dacht u dat ik het had over de rellen in Molenbeek tijdens de nieuwjaarsnacht? Neen, in deze column heb ik het immers enkel over Gent en aanpalende straten. Als je uit de juiste aanpalende straat vertrekt, sta je op een halfuur in Molenbeek, dat wel. Je zult er maar wonen, dat halfuur verder. De verslagenheid bij de getroffen winkeliers was schrijnend, net als hun teleurstelling over de hemeltergende straffeloosheid in dit land. De reacties in de kranten logen er niet om, mensen snappen niet dat de brandstichters van vorig jaar ongestraft bleven en niemand gelooft nog dat de daders van vorige week ooit zullen gepakt worden.

Molenbeek heeft ook aanpalende straten. Als je er een richting Gent inslaat, kom je voorbij Ninove. Dat ligt met enige zin voor overdrijving in onze achtertuin. U weet ondertussen wel wie daar met een verpletterend resultaat de verkiezingen heeft gewonnen. Niemand lijkt zich af te vragen waarom de Ninovieters zo gestemd hebben. Omdat ze Molenbeek over de aanpalende straten zien uitdeinen in hun richting? Omdat er bij overheid en justitie niemand lijkt te zitten die daar ook maar één moer om geeft?

Wat zullen we vanuit ons veilig progressief Gent weer schande spreken als er zich in mei een zwarte zondag voordoet. Zouden we schepen Watteeuw toch niet vragen om onze aanpalende straten af te sluiten voor alle verkeer?