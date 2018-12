Aanpak woonproblematiek en armoede prioriteit in nieuw bestuursakkoord: “We gaan van Gent de kansenfabriek bij uitstek maken” Yannick De Spiegeleir

16 december 2018

14u15 1 Gent ‘Ambitie en durf voor Gent’. Dat is de titel van het nieuwe bestuursakkoord tussen Open Vld, Groen, sp.a en CD&V dat burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en zijn nieuwe ploeg zaterdag hebben voorgesteld. “Gent heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld. Dat moeten we blijven doen”, zegt de opvolger van Daniël Termont.

Met vier partijen rond de tafel tot een bestuursakkoord komen. De uitdaging waar kopstukken Mathias De Clercq (Open Vld), Filip Watteeuw (Groen), Rudy Coddens (sp.a) en Mieke Van Hecke (CD&V) de afgelopen weken voor stonden, was niet min. Toch meent de nieuwe coalitie dat ze gekomen is tot een bestuursakkoord dat “de lat hoog legt”. Vertrekpunt was de visienota ’14 werven voor de stad’, die De Clercq en Watteeuw in november hebben opgesteld. “We hebben de voorbije weken met werkgroepen en vertegenwoordigers van alle partijen de nota verder uitgediept tot een krachtig bestuursakkoord”, zegt De Clercq.

Woonproblematiek

De uitdaging die met stip op één staat: de woonproblematiek in Gent. De uitdaging om een dak boven het hoofd te vinden wordt voor veel Gentenaars steeds moeilijker of de staat van hun woning laat te wensen over. Getuige de verhalen over sociale woningen in Gent waar de schimmel op de muren groeit en dat voor veel ophef zorgde vlak voor de verkiezingen. “We investeren negentig miljoen euro in het woonbeleid. We gaan daarvoor ook op zoek naar externe middelen en privé-investeerders”, zegt De Clercq. Daarnaast wil de stad het woonaanbod ook beter in kaart brengen via een virtueel kenniscentrum.

Gents Arbeidspact

Een andere prioriteit van de nieuwe coalitie wordt de aanpak van armoede en dan vooral kinderarmoede. Zo wil de stad werk maken van een ‘automatische rechtentoekenning’, zodat Gentenaars die recht hebben op steun of sociale voordelen die ook effectief krijgen. Daarnaast wil de stad ook werk maken van de wanverhoudingen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. “We willen een ‘Gents Arbeidspact’ sluiten met de werkgevers, werknemersorganisaties, scholen en VDAB om meer Gentenaars aan de slag te krijgen en de Gentse economie een extra duw in de rug te geven.”

Met een Gents masterplan capaciteit wil de stad ook fors investeren in meer plaatsen in het lager en in het secundair onderwijs zodat elk kind een plek heeft op school. “Zo maken we van Gent de kansenfabriek bij uitstek.”

Zonnestad

Naast een kansenfabriek wil de bestuursploeg Gent ook omdopen tot ‘zonnestad’ met oog voor een ambitieus klimaatbeleid en een betere luchtkwaliteit. Het stadsbestuur gaat het warmtenet uitbreiden, tegen 2020 voert het een lage-emissiezone binnen de R40 in en taxi’s moeten tegen 2025 volledig elektrisch zijn. Bovendien wil de stad de leefkwaliteit in de deelgemeenten verhogen door lokale verkeersplannen in te voeren met oog voor vlotte en veilige fiets- en voetgangersverbindingen. Sint-Amandsberg, Wondelgem, Muide-Meulestede en Gentbrugge-Ledeberg komen als eerste aan de beurt.

Europese jeugdhoofdstad

Daarnaast beklemtoont De Clercq dat de stad in de toekomst een voortrekkersrol wil blijven spelen. “In ons bestuursakkoord zijn daar tal van voorbeelden van terug te vinden.” Zo wil het nieuwe bestuur Gent laten uitgroeien tot de technologiehoofdstad van Europa en de meest kindvriendelijke stad door te mikken op Gent als Europese jeugdhoofdstad in 2024. In 2030 moet Gent dan weer de culturele hoofdstad van Europa worden. “We willen ook geld vrijmaken voor de meest moderne digitale hulpmiddelen voor onze agenten. Zodat onze wijkagenten meer tijd op straat kunnen doorbrengen.”

Het volledige bestuursakkoord telt 54 pagina’s. Een beknopte samenvatting kun je hier nalezen.