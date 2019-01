Aannemer aast op fors bedrag voor gebouw dat hij zelf niet bouwde Erik De Troyer

23 januari 2019

10u38 0

De stad riskeert een aannemer een fors bedrag te moeten betalen omdat hij naast een opdracht greep. Voor de bouw van lokaal dienstencentrum De Mantel in Zwijnaarde had de aannemer een offerte ingediend die 4.000 euro duurder was dan zijn concurrent. Hij was het niet eens met de berekening en stapte daarom naar de Raad van State. Die gaf hem nu gelijk.

“Het Lokaal Dienstencentrum staat er al dus daar kan niets meer aan veranderen. We vermoeden dat de aannemer via deze procedure een burgerlijke rechtzaak wil aanspannen om zo een schadevergoeding te eisen. Die kan oplopen tot 10% van de offerte”, klinkt het bij schepen voor facility management Annelies Storms (sp.a). In totaal kostte LDC De Mantel 2,7 miljoen euro waardoor de aannemer dus 270.000 euro zou kunnen opstrijken. De stad heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de raad van state.