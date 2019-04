Aanmeldingsperiode voor eerste jaar secundair onderwijs gaat van start Yannick De Spiegeleir

01 april 2019

14u25 0 Gent In Gent is vandaag het online aanmeldingssysteem geopend voor de aanmeldingen voor het eerste jaar secundair onderwijs. Aanmelden kan online, tussen 1 april (12:00) en 26 april 2019 (12:00) via https://meldjeaansecundair.gent.be/.

Het tijdstip van aanmelden heeft geen impact, zolang de aanmelding maar binnen deze periode gebeurt. Iedere leerling die een plaatsje wil in het eerste jaar van het secundair onderwijs (1A, 1B of OV4 – type 9 1A of 1B) moet zich aanmelden via de site. Dit geldt ook voor broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn, of voor kinderen van personeel. Deze groepen behouden wel hun voorrang.

De Gentse secundaire scholen (en ook 10 secundaire scholen buiten Gent) zullen het aanmeldingssysteem gebruiken. Het systeem geldt voor aanmeldingen voor het eerste jaar. Inschrijvingen voor de andere jaren verlopen rechtstreeks met de school.

Het nieuwe online aanmeldingssysteem moet zorgen voor een objectieve en transparante toewijzing van de plaatsen. Vorig jaar ontstond er protest bij ouders, maar de stad heeft dit jaar de kinderziektes proberen aanpakken. Na een evaluatie van de ervaringen van vorig jaar (voorkeurstoewijs van 95%), werd het programma bijgestuurd. Het is niet meer mogelijk dat leerlingen elkaars eerste keuze, die tegelijk voor beiden de tweede keuze is, toegewezen worden.

Niet meer kamperen

Elke Decruynaere (Groen), Schepen van Onderwijs, licht toe. “Elk kind verdient een plaats op een school waar het zich goed voelt. Het aanmelden is hierbij zeker nodig, want kamperen voor een plaats is niet meer van deze tijd. Ieder kind moet evenveel kans hebben op een plaats. De komende jaren komen er alvast heel wat kinderen bij, dus behalve een goed aanmeldingssysteem, wordt ook de capaciteit van de scholen verhoogd.”

Meerdere scholen opgeven

Om te vermijden dat een kind geen plaats zou toegewezen krijgen, is het aan te raden bij de aanmelding meerdere scholen van voorkeur op te geven. Meerdere scholen aanduiden betekent niet dat de kans op een plaats in de favoriete school kleiner wordt. De eerste keuze weegt zwaarder door in de toewijs. Indien er voor een bepaalde school meer aanvragen dan plaatsen zouden zijn, worden de beschikbare plaatsen verdeeld via toeval.

Uitslag bekend op 13 mei

Wie zich aanmeldde, krijgt op maandag 13 mei per e-mail bevestiging van de toegewezen school. Vervolgens kunnen de ouders een afspraak maken met de toegewezen school en hun kind effectief inschrijven.