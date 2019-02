Aanmeldingsperiode voor basisscholen start morgen Yannick De Spiegeleir

28 februari 2019

18u44 1 Gent Ouders met een kindje geboren in 2017 en ouders die een andere basisschool wensen, kunnen hun kind vanaf morgen 12 uur aanmelden via de website meldjeaanbasis.gent.be.

3.030 Gentse kinderen geboren in 2017 starten volgend schooljaar voor het eerst op de schoolbanken. Ruim 43% van deze kinderen (broers, zussen en kinderen van personeel) werd al ingeschreven tijdens de voorrangsperiode in februari. De overige kinderen kunnen zich vanaf vrijdag 1 maart 2019 (12 uur) tot en met 29 maart 2019 (12 uur) aanmelden via meldjeaanbasis.gent.be. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode valt. Ook oudere kinderen die van school willen veranderen, kunnen aangemeld worden.

Voor de 3.030 kinderen van 2017 zijn er 3.170 plaatsen. Daarmee zijn er voor het derde jaar op rij meer plaatsen dan instappertjes. Voor alle leeftijdsgroepen samen telt het Gentse basisonderwijs bij de start van de aanmeldingsperiode 32.124 plaatsen. Dat zijn er 343 meer dan vorig schooljaar.

Extra plaatsen basisonderwijs

Sinds de eerste capaciteitsproblemen in het basisonderwijs in 2011 trok de Vlaamse regering extra budget uit voor nieuwe schoolplaatsen. Zo komen er in het schooljaar 2019-2020 extra plaatsen bij in onder andere Muzische Leerthuis Melopee, De Klavertjes, Het Tandwiel, Het Eiland, Hippo’s Hof, Arkades en GO! Gentbrugge.

“De extra plaatsen zijn zeer welkom, want tegen 2024-2025 verwachten we een tekort van 1.912 plaatsen. We moeten dus blijven investeren in ons onderwijs om de vrije schoolkeuze van de ouders te garanderen”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Meer dan één school opgeven

Voor een aantal scholen zal de vraag groter zijn dan het aanbod. Daarom is het belangrijk dat ouders meerdere scholen aanduiden, met de school van hoogste voorkeur bovenaan. Dat vergroot de kans op een plaats in een van de voorkeursscholen. Vorig schooljaar kreeg 78% van de kinderen geboren in 2016 een plaats in de school van de eerste voorkeur. Met de broers of zussen van een oudere leerling erbij geteld, steeg dat aantal naar 88%. 3% kreeg geen school toegewezen. In de meeste gevallen ging het over kinderen die maar bij één of twee scholen aangemeld waren. Daarom vraagt het Lokaal Overlegplatform om liefst een vijftal scholen aan te vinken. Uiteindelijk had wel elk kind een plaats.