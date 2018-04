Aanleg van oprit N60 naar R4 start in voorjaar 2019 20 april 2018

De lang beloofde oprit van de N60 naar de R4-buitenring richting Merelbeke moet klaar zijn in 2019. Dat kreeg Mathias De Clercq te horen van minister van Openbare Werken Ben Weyts. de voorbereidende technische onderzoeken zijn afgerond, net als het archeologisch onderzoek.





Fietskoker

De omgevingsvergunning wordt verwacht dit najaar, waarna het Agentschap Wegen en Verkeer nog dit jaar zou aanbesteden. Dan kunnen de werken in het voorjaar van 2019 starten, en zullen zeven maanden duren. In het project is ook een fietskoker voorzien, waardoor het fietspad langs de R4 de oprit conflictvrij zal kruisen. De totale kostprijs van het project bedraagt 2,45 miljoen euro.





