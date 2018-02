Aanleg park Langerbrugge en Kerkbrugge gestart 10 februari 2018

02u50 1

Het lang beloofde parkgebied voor de dorpskernen van Kerkbrugge en Langerbrugge in het havengebied komt er nu echt. De archeologische werken die vooraf gaan aan de aanleg zijn volop bezig.





In december 2015 investeerde minister Schauvliege al 405.000 euro in de aankoop van de grond. Er werd nog eens 567.000 euro Vlaamse subsidie voorzien voor de inrichting van het park en North Sea Port, de gemeente Evergem en het provinciebestuur betalen de rest. Enkele bomen en struiken zullen moeten sneuvelen voor de aanleg van paden, het openmaken van grachten en het verbreden van de oever van de Hospicieloop. Maar dat wordt gecompenseerd met 62.000 jonge planten en bomen, waaronder hazelaar, esdoorn, kornoelje, haagbeuk, olm, wilg en meidoorn en 200 hoogstammige bomen, zoals eik, populier en walnoot. Die zullen voor een deel worden aangeplant als speelbos.





Het park zal toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers van de naburige instelling. Voor hen wordt een lus van 750 meter in beton aangelegd.





Ten slotte komt er ook een uitkijkheuvel. De wielerpiste die ooit op het terrein stond, zal worden herdacht door de aanleg van bermen. (VDS)