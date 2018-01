Aankoop gebouw redt Kopergietery STAD EN VLAAMSE OVERHEID INVESTEREN MILJOEN IN JEUGDTHEATERHUIS SABINE VAN DAMME

22 januari 2018

02u39 0 Gent Kinder- en jeugdtheater KOPERGIETERY in de Blekerijstraat kan blijven bestaan. Het cultuurhuis dreigde zijn vestigingsplaats te verliezen. Met steun van de stad en cultuurminister Sven Gatz - samen goed voor bijna 1 miljoen euro - konden ze hun volledige infrastructuur zelf aankopen.

De Gentse Kopergietery is één van de grootste jeugdtheaterhuizen in Vlaanderen. Het werd in 1978 opgericht door Eva Bal, als 'Het Speelteater'. Bal was toen een pionier in het artistiek werken met kinderen en jongeren in Vlaanderen. In 1994 vond het tot dan toe 'zwervende' theaterhuis onderdak in een oude kopergieterij - meteen ook de inspiratie voor de nieuwe naam - in de Blekerijstraat . Het pand werd omgevormd tot theaterzaal met middelen van een privé-investeerder. Om de wekelijkse theaterateliers en de aanmaak van voorstellingen te kunnen realiseren, werd het aanpalende pand gehuurd van een derde, private partij. In dat huis zitten onder meer de repetitieruimtes voor de ateliers en de aanmaak van voorstellingen, de artiestenfoyer, de loge met toegang tot de scène, het decoratelier en de kantoorruimtes. In 2015 werd het gebouw van de oude kopergieterij, met de theaterzaal en de foyer, met eigen middelen aangekocht. Het aanpalende pand was niet te koop, en werd dus verder gehuurd.





Einde nabij

Maar net dat pand werd plots wel te koop aangeboden, op de private markt. Het einde van de Kopergietery dreigde. Als iemand anders het pand zou kopen, zou dat de werking van het jeugdtheaterhuis onmogelijk maken, door het wegvallen van alle repetitieruimtes, atelier en toegang tot de scène. En dus kwamen de stad en de Vlaamse minister tussenbeide. "De Kopergietery is niet enkel een creatie- en presentatieplek voor kindertheater, het is een van de belangrijkste broedplaatsen voor kunstenaars in onze stad", stelt cultuurschepen Annelies Storms. "Dat de plek onlosmakelijk verbonden is met de werking, is dan ook een onzekerheid geweest. Met een investering van 700.000 euro verzilveren we als stad de toekomst van dit huis." Minister Sven Gatz vult aan: "Je mag deze investering gerust interpreteren als een erkenning van de verdiensten en het goede artistieke werk dat de Kopergietery al jarenlang heeft verricht." Gatz schonk nog eens 224.000 euro via het fonds voor culturele infrastructuur.





Opgelucht ademhalen

En dus kan de Kopergietery opgelucht ademhalen en investeren in de toekomst. Broodnodige infrastructurele investeringen en theatertechnische verbouwingen waren in een gehuurd pand nooit mogelijk. Maar nu het theater volledige eigenaar is van de gebouwen, starten nog voor de zomer verbouwingen. De theaterzaal wordt gemoderniseerd. Het dak, het grid, de theatervloer en de publiekstribune worden gerenoveerd.