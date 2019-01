Aangevroren ruiten en besneeuwde voetpaden? U riskeert een boete van 58 euro Sabine Van Damme

21 januari 2019

19u31 0 Gent Opletten vandaag, want het gaat sneeuwen. Los van het feit dat het dan glad wordt en dat er gegarandeerd belachelijk veel file zal staan, riskeert u ook nog eens GAS-boetes voor sneeuw.

Wie rondrijdt met een auto met aangevroren ramen, riskeert een boete van 58 euro. Het volstaat niet om een ‘kijkgat’ in de voorruit vrij te maken. Alle ruiten moeten ijsvrij zijn. Ook is het verplicht de stoep van uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Wie dat niet doet, riskeert een GAS-boete van 60 euro. En denk gemakshalve niet dat het niet zo’n vaart zal lopen, politie én stadswachten gaan wel degelijk controles uitvoeren in Gent. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben…