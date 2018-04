Aangeven baby's in materniteit groot succes 16 april 2018

Het aangeven van baby's op de materniteit is een groot succes. Dat antwoordde schepen van burgerzaken Sofie Bracke aan Sami Souguir. "Over het algemeen worden baby's in 75% van de gevallen meteen aangegeven in de materniteit. In Maria Middelares stond het percentage eind 2017 zelfs meteen op meer dan 80%. De aangifte in de materniteit is zelfs in die mate een succes dat we soms signalen opvangen dat vaders een tijdje in de wachtzaal moeten zitten. Dat is niet de bedoeling. We gaan bekijken of we de uren moeten uitbreiden en of we naar een afsprakensysteem moeten gaan waarbij de ouders online of telefonisch een bepaald uur vastleggen waarop ze langs kunnen komen." (VDS)