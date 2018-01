Aangereden torenvalk krijgt vrijheid terug 25 januari 2018

02u46 0 Gent Een torenvalk die twee maanden geleden werd aangereden, werd gisteren door de vogelbescherming en milieuschepen Tine Heyse (Groen) vrijgelaten in de Bourgoyen.

Daarmee wilde de stad haar beslissing om roofvogelshows te verbieden extra in de verf zetten. De torenvalk in kwestie had een gebroken vleugel en kreeg in het vogelopvangcentrum van Merelbeke twee maanden lang uitstekende zorgen.





"De vleugel moest gespalkt worden en nadien moesten we de vleugel elke dag vijf minuten met de hand bewegen om de spieren te activeren", aldus Guy De Meulemeester. De torenvalk - die geringd is opdat hij gevolgd kan worden - verkocht bij zijn vrijlating nog even wat show vooraleer hij aan de horizon verdween.





"Hij zal zijn plekje wel vinden. Dat hoeft niet in Bourgoyen te zijn. Hij kan zelfs in het buitenland terechtkomen", zegt Jan Rodts, voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen.





(EDG)