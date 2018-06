Aangereden Marcel: "De dokters moeten me intomen" 05 juni 2018

02u44 0 Gent In het UZ in Gent werkt Marcel Matthys volop aan zijn herstel. De 78-jarige fietser uit Zwijnaarde werd vorige dinsdag aangereden door een beschonken spoedarts die erna wegvluchtte. "De dokters zeggen dat ik te snel weer wil stappen."

Exact een week na de zware aanrijding beseft Marcel pas echt hoe hij door het oog van de naald is gekropen. "Ik heb echt heel veel geluk gehad dat ik het nog kan navertellen." Wrok tegenover zijn aanrijder voelt hij niet. Relativeren kan Marcel nu eenmaal heel goed. "Het was beter niet gebeurd, maar het is nu niet anders. Hij heeft dat natuurlijk ook niet gewild. Lastig doen heeft toch geen zin. We moeten door de zure appel heen bijten."





Pijn heeft Marcel nog steeds. Vooral het feit dat zijn voet steeds meer opzwelt, vindt hij vervelend. "Ik probeer zoveel mogelijk oefeningen met mijn voet te doen, zodat die voldoende doorbloed wordt. De dokters moeten me echter intomen. Ze zeggen dat ik veel te snel wil gaan en te vlug weer zou willen rondstappen, maar dat ligt in mijn aard. Weet je, elke dag fietste en wandelde ik. Ik wil dat leven zo snel mogelijk terug. Ik wil mijn plaats weer opnemen in de maatschappij. Gelukkig hebben de dokters er een goed oog in. Volgens hen zal ik volledig herstellen." Marcel zal dan wel heel wat geduld moeten hebben. Zo moet hij zijn korset, die zijn twee gebroken nekwervels en ribben moet stabiliseren, nog zeker zes weken dragen.





Excuses van spoedarts Aleksander V. heeft hij nog niet gekregen. "Eigenlijk zit ik er niet op te wachten." (JEW)