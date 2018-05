Aan de galg gepraat door ex-lief LEDEN JEUGDBENDE RISKEREN NU TOT VIJF JAAR EFFECTIEF SAM OOGHE

08 mei 2018

02u48 0 Gent Homejackings, bedreigingen, vechtpartijen en overvallen. Bis. Een beruchte jeugdbende uit Gent was in mei 2016 nog maar pas veroordeeld, of ze begon alweer. Tien jongemannen en één meisje riskeren nu effectieve celstraffen tot vijf jaar. De bal ging aan het rollen toen het meisje begon te praten.

Hij was zijn cel net uit, of Wahdat H. had alweer nieuwe slachtoffers gemaakt. In februari 2016 veroordeelde de rechter de jongeman tot vijf jaar gevangenisstraf voor een resem overvallen met geweld. Hij was jarenlang de leider van een tienkoppige jeugdbende die krantenwinkels, nachtwinkels en elektroketens viseerde. Wahdat was amper 15 toen hij begon. "Ik bestudeerde opsporingsprogramma's en politieseries", legde hij destijds uit voor de rechtbank.



Gisteren zat Wahdat opnieuw in de zittingszaal. Omdat zijn celstraf toen grotendeels met uitstel uitgesproken werd, en hij al een tijdje in voorhechtenis zat, kon hij na de veroordeling al snel weer naar huis. Samen met zijn kompanen, ondertussen twintigers, ging hij door alsof er niets gebeurd was. De vernieuwde bende pleegde minstens drie homejackings. Ze stormden binnen, bonden de aanwezigen vast, en gingen aan de haal met drugs en geld. Wie tegenspartelde of huilde, kreeg een mes tegen de keel. Eén zwanger meisje claimt dat ze door de stress haar kind verloor. Een drugsdealer werd aan de Zuid afgeperst, een andere afrekening gebeurde met de vuisten in de Overpoort.

Les niet geleerd

"Deze jongens leren hun lesje niet", pleitte de procureur gisteren. "Repressie is de enige oplossing."



Wahdat riskeert vijf jaar cel, net als zijn broer. Die laatste bekende in 2016 dat hij betrokken was bij de overvallen, maar werd toch vrijgesproken. De rechtbank vermoedde dat hij bekende om zijn broer uit de wind te zetten. Volgens het parket pleegde hij nu wel een gewapende overval in een Kruidvat-winkel en heel wat andere feiten. Broer Wahdat krijgt er naast zijn celstraf nog eens drie jaar van zijn vorige veroordeling bij.



In totaal staan elf personen terecht. Een opvallende naam is Fien V. Zij was een tijdlang de partner van kopstuk Wahdat, en is volgens het parket betrokken bij een vijftal feiten. Ze beweert dat ze meegesleurd werd en bovendien dikwijls geslagen en verkracht werd. Na de breuk met Wahdat bracht zij de feiten aan de oppervlakte. Voor haar betrokkenheid riskeert ze een jaar cel. Alle beklaagden minimaliseren hun aandeel. Ze verwijzen vooral naar de broers als kopstukken. "Wij krijgen altijd de schuld - dat is al zo sinds de jeugdrechtbank." Waarmee het duo zijn zwaar verleden nogmaals in de verf zette. Een vijftal andere betrokkenen komen voor de jeugdrechtbank.