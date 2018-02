Aalst opgelet, ook Wijze Eik weet carnaval te vieren 10 februari 2018

02u50 1 Gent Op heel wat scholen werd gisteren carnaval gevierd. De laatste schooldag voor de krokusvakantie mochten even alle remmen los.

Ook op De Wijze Eik in de Eeklostraat in Mariakerke was dat zo. De kleutertjes vierden donderdag al carnaval, de kinderen van de lagere school waren vrijdag aan de beurt. Omdat het buiten sneeuwde, werd in de sportzaal stevige muziek opgezet. Clowns dansten met vampieren, en prinsessen vormden een polonaise met soldaten, superhelden en zelfs een pak friet. Niemand hoefde gisteren aan rekenen of dt-regels te denken. Of hoe naar school gaan ook gewoon plezant kan zijn.





(VDS)