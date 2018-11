AA Gent en supporters zijn het eens: “Sfeer in Ghelamco Arena moet beter” Supporterswerkgroep mag volgende maand al voorstellen doen Erik De Troyer

07 november 2018

12u08 8

Het bestuur van AA Gent wil werk maken van een betere sfeer in de Ghelamco Arena. Daar was dinsdag een vergadering over met de verschillende supportersverenigingen. “Het is moeilijk om voor sfeer te zorgen als alle heftige supporters verspreid zitten. We maken ons ook zorgen over een aantal Buffalo-tradities”, zegt Dirk Vos van de supportersfederatie.

Er klinkt al langer gemor van op de tribunes van de Ghelamco Arena. In februari lanceerden Bufffalo-supporters al een petitie om een écht sfeervak af te dwingen. Toen klonk het al dat de heftige supporters te veel verspreid zaten over de tribunes. “Bij elke Europese ploeg is het mogelijk om een echte spionkop achter de goal te hebben. Dan moet dat bij Gent toch ook mogelijk zijn”, klonk het toen.

“Er zijn inderdaad al een tijdje spanningen”, legt Dirk Vos uit. “Maar de echte aanleiding voor dit gesprek was de pijnlijke thuisnederlaag tegen Racing Genk (1-5, red). Het spel was toen al een tijd niet goed, de resultaten waren matig en bijgevolg zat ook de sfeer op een dieptepunt. Wij gaan er als supporters van uit dat een betere sfeer ook voor betere resultaten kan zorgen. Het is een beetje een omgekeerde redenering maar dat is wat supporters kunnen doen voor de club.”

Buffalomars

“De verspreide supporters zijn een probleem maar we maken ons ook zorgen over een aantal tradities. Het gebruik van vaandeldragers bijvoorbeeld of het spelen van de buffalomars. Het zijn zaken die gaandeweg wat op het achterplan geraakt zijn. Daardoor hebben heel wat supporters het gevoel dat ze zichzelf minder herkennen in de identiteit van de ploeg.”

Het gesprek liep volgens alle partijen vlot. “We hadden wat gevreesd voor een stroef gesprek maar de voorzitter bleek het eens te zijn met onze argumenten. Ook zij voelen aan dat het anders kan”, zegt Vos.

“Alle aanwezigen zijn het eens dat er terug nood is aan een bruisende sfeer in de Ghelamco Arena”, aldus Ivan De Witte. “De club engageert zich om deze dialoog structureel en gemeend te voeren, nu en in de toekomst. Supporters laten de ploeg scoren als de sfeer goed zit.”

Er werd overeen gekomen een werkgroep voor de sfeergroepen op te richten. Die zal geleid worden door Xavier Kirchhof, de supporter die eerder de petitie startte. “We zullen snel met voorstellen komen. Eerst een aantal ingrepen die met weinig moeite kunnen doorgevoerd worden. Voor volgend seizoen hopen we meer structurele ingrepen te realiseren”, aldus Dirk Vos.

In december is er al een nieuw onderhoud gepland tussen club en supporters.