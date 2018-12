98 dolgelukkige kinderen op OCMW-feest Erik De Troyer

24 december 2018

Vanavond schuiven de meeste mensen de benen onder tafel voor een feestmaal. Naar goede gewoonte komt het OCMW ook tussenbeide voor zij die het niet kunnen betalen. In totaal kwamen 98 kinderen naar het NH Hotel aan het stadhuis. Er was een kinderdisco, cadeautjes, de kerstman, taart,...alles om een kinderhartje blij te maken. Heel wat Gentenaars doen daarvoor hun duit in het zakje. “Alle kinderen mogen kiezen tussen een bon om te gaan schaatsen of een bon om te vissen op de kermis, geschonken door de foorkramers”, zegt initiatiefnemer Guy Reynebeau.