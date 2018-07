923 overtredingen vastgesteld in maand juni 12 juli 2018

In de loop van de maand juni 2018 organiseerde de Gentse politie 45 verkeerscontroles. In totaal werden 923 overtredingen vastgesteld. Bij de alcoholcontroles kwamen uit de 4.099 testen die afgenomen waren 4.024 'Safe' uit. 98 procent van de gecontroleerde bestuurders had dus niet gedronken achter het stuur. Achttien bestuurders hadden meer dan 1,49 promille (wat neerkomt op acht pintjes) in hun bloed en waren hun rijbewijs alvast 1vijftien dagen kwijt. Er werden vijftig speekseltesten afgenomen waarbij 34 bestuurders onder de invloed van drugs bleken te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De Politie Gent organiseerde in de loop van de maand ook twee snelheidscontroles met interceptie. Tijdens deze acties werden 986 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 272 (27 procent) te snel reden. Daarnaast voerde de Verkeersdienst drie controles op zwaar vervoer uit. Daarbij werden er 32 vrachtwagens en negentien lichte vrachtauto's gecontroleerd. Daarbij werden er 51 overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 17.278 euro aan boetes geïnd. (DJG)