91-jarige Will Ferdy steelt show in Minard 26 maart 2018

02u26 1 Gent De Gentse Sosseteit heeft gisteren een 'Gensche Matiné' houden in de Minardschouwbrug en daarbij drie heel verdienstelijke Gentenaars in de kijker gezet.

Lily Castel en Yvonne Delcour werden op de rooster gelegd door Freek Neirynck, maar het was toch vooral Will Ferdy die de show stal. Zijn eerste woorden toen hij het podium betrad: "Ge weet toch dat ik homo ben, hé?". Ferdy woont al vele jaren in Antwerpen, maar is wel een geboren Gentenaar. Werner Ferdinande, zoals hij echt heet, zag het levenslicht aan 't Seleskest en groeide op in Ledeberg. Gents 'klapt' hij nog altijd, zo bewees hij al snel. Koen Crucke kwam voor hem zijn 'Christine' zingen, maar dan wel aangepast naar wat het had moeten zijn: 'Mijn Vriend'. Ferdy was de eerste artiest die uit de kast kwam, live op tv, in de jaren 70. "Gij waart mijn grote voorbeeld, ik was zelfs een beetje verliefd op u", biechtte Crucke op. Waarop Ferdy: "Lap, 'k heb weere wa gemist". En ook: "Gij gaat het nog verre schoppen, manneke". Ferdy stond erop om zélf nog twee nummers te brengen, geplaybackt weliswaar. Want zingen kan hij niet meer. Hij kreeg een staande ovatie. (VDS)