90.000 bezoekers op openingsavond 02 februari 2018

De eerste dag van het Lichtfestival op woensdag 31 januari bracht 90.000 bezoekers op de been. Op tramlijn 1 tussen Gent-Sint-Pietersstation en de Korenmarkt werden er 10.405 reizigers geteld. De piek voor de trip stadinwaarts lag rond 19 uur, voor de trip staduitwaarts was dat rond 22 uur. Het lichtfestival krijgt ook heel wat aandacht van de buitenlandse pers en bloggers uit landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en zelfs Japan. Een jonge dame uit Finland was haar vriend kwijt, kende de stad niet en had haar gsm niet bij. De politie kon met behulp van de lichtkrant het koppeltje na tien minuten herenigen. (YDS)