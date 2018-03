87 procent kan naar zijn favoriete school NIEUW AANMELDINGSSYSTEEM SECUNDAIR WERKT YANNICK DE SPIEGELEIR

03 maart 2018

02u37 0 Gent Het digitale aanmeldingssysteem van de stad Gent voor het eerste jaar secundair onderwijs heeft zijn vruchten afgeworpen. Kamperen aan schoolpoorten werd vermeden, maar toch is er nood aan meer capaciteit.

Het nieuwe aanmeldingssysteem maakte het voor Gentse ouders zinloos om nog voor een schoolpoort te kamperen. Enkel via de digitale weg konden ze hun kinderen inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs. In totaal werden 4.076 jongeren geregistreerd. 87 procent van hen start volgend schooljaar in een school van eerste voorkeur. Met de tweede voorkeur erbij gerekend is dat 96 procent. "We beseffen dat niet alle ouders tevreden zijn met de school die hun kind toegewezen is, maar we moesten nu handelen om kampeertoestanden in de vrieskou en chaos te vermijden", zegt schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen).





14 van de 18 volzet

155 tieners kregen geen ticket, maar 97 daarvan hadden slechts één school opgegeven. Zij kunnen zich vanaf 3 maart inschrijven in een school waar nog plaats is. Sowieso zal voor sommigen de keuze beperkt zijn, want 14 van de 18 ASO-scholen zijn volzet en in het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol. Voor één school waren er zelfs dubbel zoveel aanmeldingen als er plaats was. In scholen met een TSO- en BSO-bovenbouw is de situatie iets beter: twee van de negentien scholen zijn daar volzet.





"Er zijn nog wat vrije plaatsen, maar in een groot aantal scholen is het eerste jaar al helemaal vol na de aanmeldingen. Dat toont de capaciteitsdruk in de Gentse scholen. De scholen zoeken naar mogelijke vormen van uitbreidingen om de druk, die de volgende jaren zal toenemen, te beantwoorden", zegt Luc Heyerick, voorzitter van het Lokaal Overlegplatform voor secundair onderwijs in Gent.





Uitbreiding dringend

Ook schepen Decruynaere blijft bij de Vlaamse Overheid hameren op het belang van een capaciteitsuitbreiding. "Gent stevent voor het secundair onderwijs af op een tekort van 1.793 plaatsen in 2020-2021. De stad Gent neemt als lokale overheid haar verantwoordelijkheid en rekent erop dat de Vlaamse overheid hetzelfde gaat doen", klinkt het.





In het basisonderwijs werd reeds voor de tiende keer een digitaal aanmeldingssysteem toegepast. Van de 2.694 geregistreerde kindjes geboren in 2016 starten er 2.373 of 88 procent in de school van eerste keuze. Reken je de tweede voorkeur erbij, is dat 94 procent. Voor de 47 aangemelde instappertjes die geen ticket kregen en de vermoedelijk 300 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment nog 485 plaatsen beschikbaar verspreid over 48 scholen.