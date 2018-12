85.000 lichtjes aan Oostakkers Kersthuisje, eerste kerstboom al half augustus Sabine Van Damme

08 december 2018

“Nee, wij zijn niet gek, wij houden gewoon van een beetje sfeer.” Peter Lootens en Mira Meirsschaut wonen met hun dochtertjes Laure en Elise in het Oostakkers Kersthuisje, in de Groenstraat. “Hoeveel lichtjes we hebben? We zijn eigenlijk gestopt met tellen”, grijnst Peter. “In 2016 waren het er 55.000, nu zeker al 85.000. Buiten dan, want binnen hebben we er nog eens 35.000. Gelukkig is het allemaal LED-verlichting, aan onze elektriciteitsrekening voelen we dat dus niet.” Het is allemaal begonnen met een paar verlichte rendieren in de tuin. “Mensen vonden dat leuk”, zegt Mira. “Dus hebben we het jaar nadien nog wat lichtjes bijgezet. En dan nog meer. En opblaas-kerstmannen. En zo ging het maar door, tot wat er nu allemaal staat. Onze eerste kerstboom binnen zetten we al half augustus. Nu staan er vijf.” Aan de buitenversiering start de familie op 3 november, nadat ze op 2 november alle Halloweenversiering hebben weggehaald, en die is minstens even spectaculair als de kerstversiering. “De kerstversiering blijft staan tot 13 januari. We houden elk weekend café in ons garage, op vrijdagavond, zaterdag en zondag. We vinden het leuk om mensen samen te brengen. Iedereen mag hier iets drinken, tegen een vrije bijdrage. Dat lukt perfect. We willen hier geen winst uit halen, maar gewoon voor een gezellige buurt zorgen.” En na 13 januari denken Peter en Mira al aan Pasen, want dan komen er konijnen en paashazen in de tuin. “Maar dat is niet met lichtjes en dus minder opvallend”, lachen ze.