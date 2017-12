84-jarige vrouw breekt schouder bij brutale diefstal 02u45 0 Gent Bij een brutale diefstal aan het Woodrow Wilsonplein in Gent werd een 84-jarige vrouw slachtoffer van een grijpdiefstal met geweld ter hoogte van het postgebouw.

Het slachtoffer werd eerst geduwd waardoor ze ten val kwam. Hierna namen twee mannen haar handtas en vluchten weg via het Zuidpark. Het slachtoffer kon na enige tijd op eigen houtje weer recht staan en begaf zich naar huis waar ze de politie verwittigde.





Het slachtoffer werd even later met een gebroken schouder afgevoerd naar het UZ Gent. Later op de avond werd de handtas teruggevonden in de buurt van het Keizerspark.





"Alles wordt in het werk gesteld om de verdachten op te sporen", zo meldt het Parket van Oost-Vlaanderen. (DJG)