84-jarige die agent sloeg zegt zelf slachtoffer te zijn van politiegeweld 02u44 0 Gent Een 84-jarige man die bij een vermeende gijzeling in de Bollewerkstraat in Drongen een klap zou hebben uitgedeeld aan een agent, beweerde gisteren in de rechtbank dat hij zelf het slachtoffer werd van politiegeweld.

De politie ging ervan uit dat de man door zijn zoon gegijzeld werd in zijn woning. Hij reageerde niet op de vraag van de politie om naar buiten te komen nadat ze de zoon binnen hadden zien gaan met een wapen. De speciale eenheden deden een inval in het huis en konden de zoon overmeesteren en arresteren, maar ook zijn vader gedroeg zich agressief. "Oorspronkelijk dacht men aan een gijzeling. Dat was niet het geval, maar de zoon had een alarmpistool en de vader was heel agressief naar de agenten toe", aldus het Openbaar Ministerie. Volgens hen gaf hij een vuistslag op de slaap van een agent. Daarvoor riskeert hij drie maanden cel en een boete van 400 euro. Zijn zoon die al verschillende keren gecolloqueerd werd, is nog niet voor de rechter verschenen.





De man beweerde in de rechtbank dat hij niet de enige was die geweld gebruikte. "Ik werd wakker om 2.15 uur toen vijf of zes mannen op de trap naar boven kwamen. Ze mochten niet binnenvallen en ik heb hen gewezen op de grondwet, maar ze lachten me uit. Ik geprobeerd om te slaan of schoppen. Ik werd tweemaal met mijn hoofd op de grond geduwd en ik ben op mijn ribben geslagen en geschopt", opperde hij.





Advocaat Raan Colman vraagt de vrijspraak voor de vader. "Het is niet duidelijk of de linkerslaap of de rechterslaap geraakt werd en er is geen medisch attest. Er is voldoende ruimte voor twijfel", zei hij. Op 8 februari spreekt de rechtbank een vonnis uit. (WSG)