805.000 euro voor restauratie Villa Voortman 27 juli 2018

02u34 0 Gent Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent een premie van 805.342,18 euro toe voor de restauratie van herenhuis Voortman in Gent.

H"et herenhuis Voortman wordt volledig gerestaureerd. Op de site naast het herenhuis worden een zorghotel en assistentieflats gebouwd. Het zorghotel zal aansluiten op het herenhuis Voortman, dat zal worden gebruikt voor verschillende functies: onthaal, wellness, tearoom, keuken en dokterspraktijk. Het grootste deel van het park dat bij het herenhuis hoort, wordt in erfpacht gegeven aan de stad en zal als park blijven dienen", aldus Bourgeois.





Textielfabriek

Het herenhuis Voortman werd in 1816 gebouwd als directeurswoning bij de textielfabriek Voortman. Het heeft een zeer hoge erfgoedwaarde, onder andere door de rijke decoratie en de gave inrichting van het gebouw. Het ontwerp is van de hand van de befaamde architect J.B. Pisson. Hij ontwierp een stijlvolle tuingevel en liet het interieur stofferen in empirestijl, met onder andere een opvallende hal, een fraaie wenteltrap en gewelfschilderingen. De ontvangstkamer heeft een kleurrijke plafondbeschildering en het salon een opmerkelijk stucplafond.





Beschermd

Herenhuis Voortman is in 1995 beschermd als monument omwille van zijn historische, wetenschappelijke en artistieke waarde. Ook is het huis, samen met de tuin en de bijgebouwen, beschermd als stadsgezicht.





