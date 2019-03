80 extra Blue-Bikes voor Gent, stad lanceert binnenkort ook strooifietsen



Sabine Van Damme

04 maart 2019

14u18 0 Gent In Gent vind je nu ook aan de voorzijde van het Sint-Pietersstation 80 fietsen van deelfietssysteem Blue-Bike. Vlaams minister Ben Weyts heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd in de overname en de uitbreiding van het systeem. Ook in Gent dus. Tegen 2023 wil hij het aanbod verdubbelen, zowel qua aantal fietsen als qua aantal locaties waar je ze kan vinden. Gent denkt intussen ook aan strooifietsen.

Het Blue-Bikesysteem bestaat sinds 2011. Met een lidkaart van 12 euro per jaar kan je in een stelplaats een fiets ontgrendelen, en daar voor 3,15 euro 24 uur mee rijden. In Gent waren er al Blue-Bikestandplaatsen achter het Sint-Pietersstation en aan het Dampoortstation, met samen 80 fietsen. Dankzij de nieuwe investering is er nu ook een standplaats aan de voorzijde van het Sint-Pietersstation, met nog eens 80 fietsen.

“Er zijn vandaag 60 standplaatsen in Vlaanderen, tegen 2025 willen we er 116, en niet alleen aan stations”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) stipt meteen het station van Gentbrugge aan als mogelijke extra locatie, net als de Zuid, een kruispunt van bussen en trams. In Gent zijn in 2018 18.000 ritten met een fiets van Blue-Bike geregistreerd, of een stijging met 12%.

Hoe ruimer het aanbod, hoe meer mensen we kunnen overtuigen om de auto te laten staan Filip Watteeuw (Groen)

“Sinds de invoering van het circulatieplan is al 1 op 8 automobilisten overgeschakeld op een andere manier van vervoer”, zegt Watteeuw. “We hebben dus minder auto’s die Gent binnen rijden, een betere luchtkwaliteit en minder ongevallen. Het aantal autodelers in Gent is in enkele jaren tijd spectaculair gestegen. Dus willen we nu als stad ook een nauwere samenwerking aangaan met Blue-Bike, net zoals met de autodeelsector. Want hoe ruimer het aanbod, hoe meer mensen we kunnen overtuigen om de auto te laten staan.”

Blue-Bike breidt dus uit in Gent, en er wordt ook gekeken om het systeem gebruiksvriendelijker te maken. “We willen het graag koppelen aan het abonnement van De Lijn”, zegt Bram Dousselaere van Blue-mobility. “We willen ook bekijken of tickets voor losse gebruikers – dus zonder abonnement – mogelijk zijn, of betalingen met de smartphone. Allemaal om het systeem nog toegankelijker te maken.”

Geen concurrentie

De Lijn is overigens aandeelhouder in Blue-mobility. “De tijd dat we deelvoertuigen zagen als concurrentie voor het openbaar vervoer, is echt voorbij”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. “Beide vervoersmiddelen zijn complementair. Een deelfiets kan handig zijn om de laatste kilometers te overbruggen.”

Blue-Bike zal trouwens niet lang meer de enige deelfiets in Gent zijn. De stad heeft een aanbesteding uitgeschreven om ook het ‘free floating bike sharing-systeem’, of de zogenaamde strooifietsen, te lanceren. “Die kan je via een app ‘lenen’, en gelijk waar achterlaten”, zegt Filip Watteeuw. “Via die app zie je ook waar fietsen staan die je kan oppikken. Het Blue-Bikesysteem is heel handig voor pendelaars, de free floating bikes mikken op een ander publiek. Er hebben enkele bedrijven ingeschreven op de aanbesteding, dus over enkele maanden hebben we daar meer nieuws over.”