8.000 euro boete voor dode muis 06 juni 2018

't Gents Fonduehuisje is gisteren zwaar veroordeeld voor de dode muis en uitwerpselen die het FAVV in het restaurant had aangetroffen. De uitbaatster en de BVBA achter het restaurant in de Jan Breydelstraat kregen samen 8.000 euro boete. Haar advocaat ging nochtans voor de vrijspraak omdat de uitbaatster er alles aan doet om ongedierte te bestrijden. "De dode muis is het levend bewijs dat ze worden bestreden. Ze had het beestje niet gevonden, omdat muizen een afgelegen hoekje zoeken om te sterven." De vrouw kreeg in het verleden al eens een administratieve boete van 700 euro voor gebrekkige hygiëne. (JEW)