750.000 euro huursubsidies creëren extra plaatsen in middelbare scholen Yannick De Spiegeleir

29 maart 2019

13u58 3 Gent De Vlaamse regering maakt 750.000 euro vrij voor zeven Gentse scholen. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt. Via het systeem van huursubsidies kunnen gebouwen snel omgevormd worden tot scholen.

Vooral het middelbaar stadsonderwijs krijgt geld. Ongeveer een half miljoen euro is bestemd voor de onderwijssite op de Offerlaan. Op die locatie worden 300 extra plaatsen gecreëerd in een nieuw gebouw. Goed nieuws voor freinetatheneum De Wingerd en de freinetmiddenschool, het deeltijds kunstonderwijs en het Kwadrant, een middelbare school voor leerlingen met autisme. Volgens Gents schepen van onderwijs Elke Decruynaere (Groen) is het de ambitie van de stad om de locatie nog voor 2024 te openen.

Er zijn ook middelen voor 300 extra plaatsen voor het Centrum voor Leren en Werken (CLW) dat verhuist naar de FNO-site in de Bloemekenswijk, en kleinere bedragen voor de nieuwe middelbare freinetscholen van het Keerpunt nabij de Dampoort en VISO in Mariakerke.