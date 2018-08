75-jarige voetganger gewond na aanrijding op Antwerpsesteenweg 02 augustus 2018

Op de Antwerpsesteenweg in Gent is rond gisterenmiddag 11.30 uur een 75-jarige voetganger aangereden door een auto, bestuurd door een 38-jarige vrouw uit Gent. De man uit Gent werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar.





