75 jaar getrouwd: "Water bij de wijn doen en niet gaan lopen" 18 april 2018

02u49 0 Gent Ze zijn 96 en 93 jaar oud, 75 jaar getrouwd, en ze zien elkaar nog altijd graag. Het verhaal van Emile Vanden Broecke en Yvonne Ghouy is uitzonderlijk en mooi. "Zij liep achter mij", grapt Emile, en Yvonne lacht. Ze zijn beiden nog in topconditie voor hun leeftijd.

Ze waren piepjong toen ze elkaar leerden kennen, en toen ze trouwden was Yvonne zelfs nog geen 18. Het was oorlog en ze woonden in bij de ouders van Emile. "Hij was de jongste van een hele reeks, en zijn ouders vonden het goed", vertelt Yvonne. "7,5 jaar hebben we daar gewoond. We kregen er 2 zonen. Daarna zijn we naar de Steenakker aan het UZ verhuisd, waar we altijd bleven. Er kwamen nog 4 zonen. Ik heb lang van een meisje gedroomd, maar ik heb het wel goed gehad met al mijn mannen."





Een half jaar wonen ze in rusthuis Zonnebloem in Zwijnaarde. Dat was aanpassen, maar ze zijn er tevreden. Hun zes zonen zorgden voor 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. "Ik ben tot mijn 14 jaar naar school geweest, daarna werd ik elektricien", vertelt Emile. "Later ging ik bij de brandweer. Yvonne zat veel alleen met de kinderen." Yvonne zegt: "Af en toe moest ik ze wel eens uit elkaar halen, die zes. Maar ze zijn goed terecht gekomen".





Weer feest

Het was feest gisteren, met bloemen van de koning. "Schrijf maar al op dat er over drie jaar weer een feest is. Dan word ik honderd", grijnst Emile. Hun geheim om zo lang samen te blijven? "Veel water bij de wijn doen en niet gaan lopen." (VDS)