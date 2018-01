700 parkeerplaatsen in het gedrang? POLITIE 'SENSIBILISEERT' PARKEERDERS NIEUWEVAART EN GASMETERLAAN SABINE VAN DAMME

22 januari 2018

02u29 0 Gent Onaangename verrassing voor honderden chauffeurs die dit weekend geparkeerd stonden langs het water aan de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Zij vonden een waarschuwing van de politie onder hun ruitenwisser, met de mededeling dat die overtreding voortaan beboet zal worden. Nochtans staat nergens een parkeerverbod aangegeven. Het is ook onduidelijk wie de opdracht gaf aan de politie om op te treden.

Langs de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart wordt sinds jaar en dag dwars geparkeerd aan de kant van het water. Dat is ook nodig, de straten rondom zijn dicht bebouwd en er is sowieso parkeerplaats tekort. De plaatsen langs het water boden daarvoor de perfecte oplossing. Tot afgelopen weekend. Toen vonden de chauffeurs een briefje achter hun ruitenwissers waaruit blijkt dat ze daar niet zouden mogen staan. "Uw voertuig staat binnen de bebouwde kom op de verhoogde berm geparkeerd", luidt het. Terwijl die berm helemaal niet verhoogd is, of hooguit 10 centimeter, net zoals de parkeerplaatsen langs de andere kant van de baan. "Deze overtreding wordt normaal bestraft met een GAS-boete van 110 euro", staat er nog te lezen.





Een slechte grap, zo leek het, maar de politie bevestigt dat de papiertjes wel degelijk van hen komen. "We hebben opdracht gekregen van het mobiliteitsbedrijf om op die plaatsen te verbaliseren", zegt woordvoerder Matto Langeraert. "Maar omdat we dat nogal drastisch vonden, hebben we eerst gesensibiliseerd. In de toekomst zullen we wel degelijk moeten beboeten."





"Niet op de hoogte"

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw, verantwoordelijk voor het mobiliteitsbedrijf, valt echter compleet uit de lucht. "Neen, die opdracht komt niet van mij, en ook mijn kabinet is niet op de hoogte", zegt hij. Niet onlogisch, want de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart zijn gewestwegen, en dus geen bevoegdheid van de stad. Wel is geweten dat het Agentschap Wegen & Verkeer recent heeft beslist om dwarsparkeren op gewestwegen niet langer toe te laten. Maar dan nog kan er niet 'zomaar' geverbaliseerd worden, er staat nergens aangegeven dat er een parkeerverbod zou zijn. Meer nog, op bepaalde plaatsen staat wél een parkeerverbod, omdat die plekken expliciet worden voorbehouden voor dienstvoertuigen.





Boze reacties

"Ik wil graag dat deze zaak snel opgehelderd wordt", stelt Watteeuw. "Want ik vind niet dat zo'n ingreep kan gebeuren voor er oplossingen zijn voor de parkeerdruk daar." En een oplossing vinden zal niet simpel zijn, want ruw geschat kunnen er langs het water om en bij de 700 voertuigen staan. Bovendien wordt die plek ook druk gebruikt door bedrijven om er bestelwagens te stallen. Het regende gisteren dan ook boze reacties over het nakende parkeerverbod.Burgemeester Termont was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.