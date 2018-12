70 nakomelingen herdenken Drongens vliegtuigongeluk Honderd jaar geleden crashte Duits gevechtsvliegtuig op huis onderwijzerskoppel Sabine Van Damme

09 december 2018

18u57 1 Gent In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1918 boorde een Duits gevechtsvliegtuig zich in de slaapkamer van het Drongense onderwijskoppel Jan Vleeshouwers en Charlotte Wouters. Hun achterkleinzoon Filip Vleeshouwers reconstrueerde die fatale nacht, die in de familie jarenlang verzwegen werd. Zondagmorgen verzamelden liefst 70 nakomelingen voor een hulde bij het oorlogsmonument op Drongenplein.

Jan Vleeshouwers en zijn vrouw Charlotte Wouters hielden samen de school in Luchteren (Drongen) open tijdens de oorlogsjaren. Ze woonden in het schoolhuis, aangebouwd tegen de school. Maar in de nacht van 31 juli op 1 augustus 1918 crashte een Duits gevechtsvliegtuig pal in hun slaapkamer. Jan en Charlotte overleefden dat niet. Zes van hun acht kinderen, toen tussen 24 en 9 jaar oud, waren thuis. Ze konden allemaal gered worden, onder meer met de hulp van Duitse soldaten die bij hun thuis waren ‘ingekwartierd’.

“De vier meisjes belandden in het weeshuis, drie ervan werden later non. De jongens gingen bij de oudste broer wonen, die toen zelf al onderwijzer was”, viste achterkleinzoon Filip Vleeshouwers uit. “De kinderen hebben nooit gesproken over de vliegtuigramp. Het was pas toen één van de zusters op latere leeftijd een brief schreef over wat er gebeurd was, dat ik voor het eerst over die geschiedenis hoorde.”

Heel wat nazaten van de Vleeshouwers gingen zelf ook in het onderwijs. In Drongen staat de naam Vleeshouwers gelijk aan ‘de onderwijsfamilie’. Filip Vleeshouwers was de directeur van Sint-Paulus in Gent, maar is nu gepensioneerd. “En zo vond ik de tijd om de hele geschiedenis uit te pluizen. Ik begreep bijvoorbeeld niet waarom er ’s nachts een verkenningsvliegtuig zou hebben gevlogen, zoals verteld werd. Uiteindelijk bleek het een gevechtsvliegtuig te zijn, dat vermoedelijk naar de basis in Mariakerke vloog, en de school als ijkpunt gebruikte.”

Vleeshouwers speurde ook naar de bemanning van het vliegtuig, die het ongeluk uiteraard ook niet overleefde. “Ik ontdekte de identiteit van de piloot: Gustav Schebesta, geboren in Groß Kosel in het huidige Polen in 1894. Hij was dus 24 jaar op het ogenblik van de crash. Hij werd begraven op het militair kerkhof van Vladslo. Ik ontdekte dat hij nog een zus had, en het was mijn bedoeling ook die familie te contacteren, maar dat bleek te moeilijk. Ik had hen graag uitgenodigd voor de herdenking vandaag.”

Vleeshouwers zocht wel de eigen familietak bijeen. Hij slaagde erin liefst 70 nazaten van het verongelukte koppel samen te krijgen bij het oorlogsmonument dat voor Jan en Charlotte op Drongenplein werd geplaatst. Allemaal legden ze een roos bij het monument neer. Het was de eerste keer – 100 jaar na datum – dat er zo’n uitgebreide familiereünie plaatsvond.