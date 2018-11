70 bestuurders gevat die hun gordel niet droegen in oktober Jeffrey Dujardin

22 november 2018

18u49 0

In de loop van de maand oktober 2018 deed de Verkeersdienst van de Gentse politie één gewone verkeerscontrole waarbij er aandacht werd besteed aan elk element van de wegcode. Tijdens die acties werden drie pv’s uitgeschreven en zeven onmiddellijke inningen. Er werden ook drie controleacties rond gordeldracht en gsm-gebruik georganiseerd. Er werden 70 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. Negen personen vlogen op de bon omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur. Daarnaast werden nog 30 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

De politie deed in oktober ook 14 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 82 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 114 andere inbreuken. Bij drie controles op zwaar vervoer werden 35 overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 3.807 euro aan boetes geïnd.